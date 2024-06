Lili est joyeuse

Des petites histoires inspirées du quotidien qui invitent l'adulte à accompagner le tout-petit dans la découverte de ses émotions Lili joue au parc avec ses amis. Quel bonheur de s'envoler sur la balançoire, de courir. Et de se dire qu'on est bien ensemble avec des mots et un petit cadeau. Jouer dehors, courir, être ensemble : parfois il en faut peu pour être heureux. Quelle joie ! Un livre d'éveil avec des flaps en feutrine douces et solides pour encourager la motricité fine.