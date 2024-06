Abrégé d'agropédologie tropicale

Le sol est l'acteur principal de l'agriculture, l'améliorer est un enjeu majeur, surtout sous les tropiques où les besoins sont croissants mais les terres pauvres. Des pratiques concrètes et adaptées à chaque contexte peuvent et doivent être mises en place pour augmenter les rendements des cultures tout en préservant les sols durablement. Connaître la terre pour maintenir des conditions propices à ses fonctions est la première étape du développement agricole, la nourrir pour remplacer les éléments minéraux exportés lors des récoltes est la seconde étape. Cet ouvrage s'inscrit dans cette démarche pédagogique : connaître le sol pour mieux l'utiliser ; fertiliser le sol pour mieux produire. Tout son intérêt est d'associer, dans une approche agro-écologique, les bases de la science du sol à des préconisations très pratiques qui seront utiles à tous les professionnels de l'agriculture. L'auteur répond ainsi au besoin flagrant de faire face aux problématiques de la gestion des sols dans les régions tropicales. Cet abrégé clair, concis et abondamment illustré s'adresse à tous les techniciens agricoles et agronomes concernés par la gestion durable des sols et la protection des espaces ruraux en zone tropicale. Il se veut également un référentiel pour les formateurs, qu'ils soient enseignants dans les écoles d'agriculture ou vulgarisateurs de terrain.