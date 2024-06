Slovénie. 5e édition

Un guide en phase avec les nouvelles tendances du monde du voyage : abondamment illustré pour offrir un avant-goût de la destination, clair et synthétique pour construire facilement son itinéraire, riche en conseils et astuces pour des expériences au plus près des habitants. Un aperçu des sites incontournables et des meilleures expériences sur place : Ljubljana, l'ascension du mont Triglav, le port de Piran, le lac de Bled, les grottes de Postojna et de Skocjan, les stations thermales, la vallée de la Vipava, le château de Predjama. Une sélection inspirante et très pratique d'itinéraires pour découvrir le meilleur de la Slovénie, quel que soit le temps ou le budget disponible. Une couverture approfondie des activités en plein air (randonnée, vélo, ski, rafting, spéléologie, pêche, alpinisme). Un focus sur le Mont Triglav, pont culminant des Alpes juliennes entre l'Italie et la Slovénie, et haut lieu de la marche en montagne. Des auteurs d'origine slovène signent des essais sur la culture, la société et l'histoire de la Slovénie...