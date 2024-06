Les enquêtes de l'inspecteur Higgins Tome 53 : Crime à l'italienne

Parmi ses innombrables richesses, l'Italie en possède une particulièrement précieuse : les boues miraculeuses de la station thermale d'Abano, célèbres depuis l'Antiquité. Souffrant d'une arthrose du genou, Higgins s'y fait soigner. Malheureusement pour lui, le crime n'est jamais loin. Dans l'une des cabines de soins est découvert un mort, un anglais, ex-agent secret et curieux scientifique. Il a été empoisonné. Et voilà Higgins engagé, malgré lui, dans une enquête qui implique les personnes présentes au moment du crime : un Chinois de haut rang, une jeune et riche veuve russe, une écologiste italienne mais aussi un baron qui règne en maître sur la région. Pour Higgins, voir clair dans la boue ne sera pas facile !