Un recueil en couleur plein d'humour pour tous les Bretons et ceux qui rêvent de l'être ! Points météo, dictons, infos pour se coucher moins con, expressions bretonnantes, quiz spécial Bretagne, points gastronomiques... Retrouvez toute la Bretagne en vous amusant grâce à ce florilège indispensable ! Tu sais que tu es Breton quand... tu te fous complètement du Mont Saint-Michel ; tu kiffes le lait ribot avec des patates à l'eau ; tu sais que le breton est une langue (et pas un dialecte, bon sang ! ) ; le kouign-amann ne te fait pas peur ; tu dis parfois " ça sent la petite Bretonne qui se néglige ! " et non " ça sent le poisson ! " ; tu ne bois que du cidre brut (on laisse le doux aux Normands ! ) ; l'eau te sert principalement à rincer les pommes de terre. Dicton du marin Vent et courant sont les seules choses que l'on aime avoir dans le cul. Météo En Bretagne, il ne pleut que sur les touristes, qu'on surnomme aussi gentiment " les cons ".