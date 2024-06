Minorque en quelques jours. 3e édition. Avec 1 Plan détachable

Toutes les clés pour découvrir Minorque le temps d'un court séjour Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir la plus orientale des îles des Baléares. La cathédrale de Ciutadella, la forteresse de La Mola à Mahón, le parc naturel de S'Albufera des Grau, la Naveta des Tudons (le plus célèbre des vestiges préhistoriques de l'île)... tous les sites majeurs décryptés et des clés pour découvrir des lieux insolites ou méconnus. Minorque, c'est aussi la plus préservée des îles Baléares, et le guide vous donne toutes les clés pour choisir votre plage sauvage ! Un découpage de l'île en chapitres avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables, et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir ou faire du shopping. Des suggestions de balades et des itinéraires thématiques. Des sections ciblées pour découvrir Minorque selon ses envies : avec des enfants, vie nocturne, architecture, cuisine... De nombreuses cartes, un plan détachable et toutes les informations sur les transports pour faciliter vos déplacements ou pour faire une excursion vers Majorque.