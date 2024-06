Jack l'éventreur : la révélation

Le plus célèbre criminel de tous les temps enfin démasqué grâce à son ADN ! "Onze meurtres sont commis entre 1888 et 1891 à Londres, dans le quartier de Whitechapel. La police ne pourra officiellement en attribuer que cinq à celui qui fut surnommé Jack l'Eventreur. Les victimes sont des prostituées. Elles ont toutes été égorgées, puis ont subi d'atroces mutilations, allant parfois jusqu'à l'extraction d'organes. La presse, l'opinion publique, le monde occidental sont sous le choc... et fascinés. Comme le rappelle Russell Edwards, " c'est sans doute la série de crimes non résolue la plus fascinante et la plus célèbre de l'Histoire. Je suis le dernier en date à avoir tenté de percer le mystère. Mais, contrairement à mes prédécesseurs, je crois détenir une preuve irréfutable, une preuve qui, aujourd'hui, résisterait à un contre-interrogatoire lors d'un procès". Cette preuve n'est autre que le châle retrouvé près du corps de Catherine Eddowes, quatrième victime de Jack l'Eventreur. Quand il en fait l'acquisition, Russell Edwards, un promoteur anglais, ne se doute pas que débute pour lui une longue et minutieuse enquête de sept ans. Outre le sang de Mrs Eddowes, le châle contient aussi des traces de l'ADN du meurtrier ! Ce qui a permis à Russell Edwards de mettre enfin un nom sur le mystérieux tueur de Whitechapel : Aaron Kosminski (1865-1919).