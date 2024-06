Les docs de Lou : Tout sur les dinosaures !

Comme Lou, deviens incollable sur les dinosaures ! Lou et son ami Théo ont trouvé un drôle d'os dans le jardin. A quel animal appartient-il ? Théo en est sûr : c'est un os de dinosaure ! Pour en avoir le coeur net, les deux enfants se rendent au Muséum d'Histoire Naturelle pour en savoir plus sur les dinosaures. Quand ont-ils vécu ? De quelle couleur étaient-ils ? Qui est le plus grand, le diplodocus ou le brachiosaure ? Lou te raconte tout sur ces géants préhistoriques ! Des premières histoires truffées d'infos documentaires à lire dès 6 ans. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la fiction et ne plus s'en passer !