Spectacular Spider-Man : L'intégrale 1981 (T27 Nouvelle édition)

Les menaces qu'affronte Spider-Man ne manquent décidément pas de variété ! Que ce soit face à Nitro, Jack O'Lantern... ou même pour défendre le grand amour de J. Jonah Jameson, le Tisseur n'a pas le temps de s'ennuyer ! Et comme si ça ne suffisait pas, le voilà qui se consacre à trouver un remède pour l'Homme-Loup ! Nouvelle réédition pour les fans qui cherchent à compléter leur collection... et pour les nouveaux lecteurs qui cherchent à la commencer ! Il faut dire que la série Spectacular Spider-Man, en 1981, est entièrement scénarisée par Roger Stern, l'un des plus populaires scénaristes de Spidey ! Pas étonnant, donc, que ce volume ait été épuisé !