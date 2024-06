Bescherelle Philosophie Tle. Les notions, les repères & les auteurs du programme, Edition 2024

L'ouvrage de référence pour l'épreuve de philo du nouveau bac. Un panorama complet du programme en deux parties : 1. les notions, 2. les auteurs. Pour chacune des 17 notions du programme - Les définitions essentielles pour clarifier ses connaissances - Une première question pour apprendre à construire sa réflexion - Plusieurs sujets de bac expliqués : dissertations et explications de texte Pour chaque auteur clé du programme - Une synthèse pour découvrir sa pensée - Des textes et des citations expliqués et commentés A la fin du livre, différents outils - Les définitions des repères du programme - Un lexique Et aussi, en ligne, avec un accès direct Des vidéos explicatives sur les notions du programme