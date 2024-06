Les 100 mots des Jeux Olympiques en 24 thématiques

Un ouvrage pour comprendre comment et pourquoi la production de discours médiatiques, politiques et commerciaux, centrée autour des Jeux Olympiques fait de cet événement sportif une véritable réalité sociale. Pour découvrir, 100 ans après les premiers jeux de Paris et les premiers jeux d'hiver à Chamonix (1924), les 100 mots-clefs des Jeux Olympiques considérés comme un évènement non seulement sportif, mais aussi politique, économique, sociologique et surtout... discursif. En 24 thèmes, cet "anti-dictionnaire" brosse un tableau des discours qui ont, depuis 100 ans, fabriqué les JO sous de multiples aspects.