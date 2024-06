100 fiches de culture générale. Histoire de la pensée, 6e édition

Cette 6e édition actualisée et complétée propose de parcourir neufs moments clés de l'histoire de la pensée : L'héritage de la pensée grecque et latine ; Les apports du judaïsme, du christianisme et de l'islam à la pensée occidentale ; Les étapes de la constitution des sciences exactes et des sciences de l'homme ; L'essor technologique et l'idée de progrès ; La société, le droit et l'Etat modernes ; Les figures du moi et la question du sujet depuis la Renaissance ; Les Lumières et leur destin ; Quelques grands courants esthétiques et artistiques depuis la Renaissance ; Les courants de pensée contemporains. Pour chaque partie, des fiches claires et synthétiques présentent les auteurs " phares ", les courants de pensée ou les mouvements littéraires et artistiques les plus représentatifs, les notions et les concepts essentiels.