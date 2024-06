L'ouvrage ici présenté intitulé "Le Cri de la pierre", à paraître en juin 2024, est la fusion en un seul volume de deux ouvrages : "Le Rocher et la peine" et "Le Cri de la pierre", publiés à l'Asiathèque, respectivement en 1997 et en 1998. C'est l'autobiographie d'une éminente femme de lettres palestinienne aujourd'hui disparue, récit émouvant d'un parcours de vie dans la Palestine bouleversée du XXe siècle. Fadwa Touqan y évoque son enfance et son adolescence enfermées dans la rigidité des règles familiales et l'émergence de sa vocation de poète. Avec l'aide de son frère, le grand poète Ibrahim Touqan, elle parviendra à conquérir une liberté personnelle et à exprimer sa solidarité avec son peuple déchiré. Le récit de Fadwa Touqan, qui court depuis ses jeunes années jusque dans les années 90, dit sa souffrance et son espoir en une paix durable. Elle évoque aussi ses ami(e)s - palestinien(ne)s et israélien(ne)s - et les témoignages de compréhension et de soutien qu'elle a reçus. De nombreux prix ont récompensé son oeuvre, qui résonne aujourd'hui avec une force particulière. Cette autobiographie de Fadwa Touqan, bénéficie d'une nouvelle introduction de ses traducteurs, Joséphine Lama et Benoît Tadié. On a choisi de lui donner le nom de la deuxième partie de l'ouvrage d'origine afin de mettre l'accent sur les heures tragiques traversées par le peuple palestinien. Cette publication inaugure à l'Asiathèque la nouvelle collection : "L'Asiathèque Poche" .