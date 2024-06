On ne badine pas avec l'amour

L'oeuvre intégrale annotée : Camille et Perdican sont promis l'un à l'autre mais Camille, craignant l'inconstance masculine, est réticente à cette union, malgré son affection pour le jeune homme. Par dépit, Perdican décide de séduire la naïve Rosette, enclenchant sans le savoir la tragédie... Publiée en 1834, cette comédie-proverbe de Musset met en scène deux héros en quête d'absolu. Confrontés à la noirceur des adultes et à leur propre orgueil, Camille et Perdican parviendrontils à trouver le bonheur ? Ouvre prescrite - BAC de français Dossier et parcours : Les jeux du coeur et de la parole Par Hélène Flak-Martinoli - Biographie de l'auteur, histoire de l'oeuvre - Contexte historique - Lectures linéaires et étude d'ensemble de l'oeuvre Prolongements interdisciplinaires : histoire des arts Questions de grammaire, sujets de bac, groupement de textes, glossaire.