Spriggan Tome 1 : Perfect Edition

Une ancienne civilisation régnait autrefois sur la Terre. Réputée pour ses artefacts et son avancée technologique, elle a disparu suite à l'utilisation abusive de ses créations. Elle a laissé sur une tablette un message destiné à notre monde : "Protégez notre héritage du mal" . Cette mission a été confiée aux agents Spriggan de l'ARCAM qui doivent s'assurer que les anciennes reliques aux dangereux pouvoirs, ne tombent pas entre de mauvaises mains. Grand classique de la science-fiction et du surnaturel, Spriggan fait un retour tonitruant en France dans une superbe Perfect Edition. Depuis ses débuts en 1988, le récit de Hiroshi Takashige et Ryoji Minagawa fait parler de lui. Après un film d'animation paru en 1998, L'histoire des Spriggans a été adaptée en un animé disponible sur Netflix depuis le printemps 2022. Le duo artistique à l'origine du manga est loin d'être anonyme ! Hiroshi Takashige est en effet connu pour être le scénariste de Jusqu'à ce que la mort nous sépare tandis que Ryoji Minagawa est le dessinateur de Kaioh Dante. Avec son scénario qui flirte entre le mystique, le mystère et les complots, Spriggan nous offre une histoire aussi haletante que renversante grâce notamment aux nombreux secrets et rebondissements qui accompagnent le parcours des personnages.