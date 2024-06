Ressources humaines. 15e édition

La gestion des emplois et des compétences, la maîtrise de la masse salariale et l'approche globale des rémunérations, l'investissement en formation, en sécurité, en qualité et en amélioration des conditions de travail, l'aménagement des temps, les relations sociales, la communication, l'implication, l'audit social sont devenus des facteurs clés du succès de l'entreprise et de la création de valeur. Aujourd'hui, de nouveaux défis imposent un renouvellement des politiques et des pratiques de gestion des ressources humaines. Le management des ressources humaines devient stratégique et international. Cette 8e édition de Ressources humaines y contribue. Fruit de relations étroites avec les DRH, les professionnels et les enseignants français et étrangers, elle propose une vision d'ensemble de la fonction et du management des ressources humaines. Actuel, concret, illustré d'exemples, cet ouvrage répond aux besoins des étudiants des grandes écoles et des universités, des stagiaires et dirigeants en formation, des DRH et cadres de la fonction, des responsables opérationnels et des dirigeants.