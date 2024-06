Comme un souffle

"Crois-le ou non, à l'époque, quitter l'Italie ne fut pas du tout un renoncement pour moi. Ce fut un choix de vie, qui m'a permis de renaître. J'espère que, pour toi, rester fut tout aussi essentiel. Grâce à cette décision, j'ai de nouveau aimé, trahi, ri aux éclats, souffert aussi. Et toi ? Comment as-tu vécu pendant toutes ces années ? Pas un jour ne s'est écoulé sans que je me le demande". De retour à Rome après cinquante années passées à Istanbul, Elsa Corti espère enfin retrouver sa chère soeur, Adele. Mais quand elle sonne à la porte de l'appartement qu'elles ont occupé toutes les deux, c'est le nouveau propriétaire qui vient lui ouvrir... Elsa et Adele réussiront-elles à se parler de nouveau ? Quel secret les a séparées pendant si longtemps ? Un roman suspendu entre passé et présent, entre amour et douleur, qui laisse en nous la nostalgie de ce que nous aurions pu faire et la conscience de ce que nous sommes devenus. Book Node. Traduit de l'italien par Elsa Damien.