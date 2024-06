High lover

Après des années d'efforts Anaïs va réaliser son rêve elle s'envolera bientôt pour New York afin d'occuper un poste prestigieux dans le domaine de la voile Cependant elle a beau être brillante sa désorganisation est légendaire Comment pourrait-elle bien survivre au rythme effréné de la Grosse Pomme quand elle trouve déjà à peine quelques heures pour manger et dormir dans son quotidien actuel &NewLine ; Sa solution c'est peut-être lui Arthur son collègue high performer qui a optimisé chaque minute de sa vie et ne jure que par la productivité Seul hic Anaïs a peur de lui et l'évite comme la peste d'autant qu'il ne cesse de lui envoyer des piques&NewLine ; Leurs modes de vie sont totalement incompatibles Leurs caractères opposés &NewLine ; Lorsqu'il lui propose contre toute attente de la coacher elle n'a qu'une envie fuir Surtout que le prix à payer est de se faire passer pour sa petite amie l'espace de quelques jours Très peu pour elle &NewLine ; Mais cet accord pourrait bien bouleverser leur existence à tous les deux