Meurtre aux Jeux Olympiques

Rosalis et Costas, les deux entraîneurs du célèbre gymnase "Victoire" à Alexandrie, se retrouvent à la veille des Jeux olympiques au milieu des officiels et des athlètes du monde entier. Le roi Ptolémée, qui rejoint sur place son fils Alexandros et sa compagne Héléna, espère que sa délégation remportera le maximum de médailles. Mais quand Rosalis disparaît mystérieusement, son amie Bilistiché, championne de courses de chars, soupçonne Costas de jouer un rôle dans l'affaire. Et s'il s'agissait d'un meurtre ? Les candidats de "Victoire" sont tous susceptibles d'être impliqués. Alexandros, qui va mener l'enquête avec Héléna, n'est pas au bout de ses surprises.