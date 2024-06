Tout savoir sur Goldorak et les robots géants

L'arrivée de Goldorak (UFO Robo Grendizer) sur les écrans français en 1978 ouvre la voie aux anime dans l'Hexagone, et marque ainsi le début d'une révolution qui transforme le paysage audiovisuel en profondeur. Dans son sillage, bon nombre de robots géants suivront avec les séries Gundam, Neon Genesis Evangelion, Code Geass, Macross, Gurren Lagann, ou plus récemment Darling in the Franxx... Ce genre à part entière révolutionne le design mécanique, propose des oeuvres graphiques époustouflantes et des scènes d'actions brillantes qui marquent l'histoire de l'animation. Plusieurs thématiques y sont abordées, reflets de la société japonaise sur les plans culturel ou sociologique. Dépassement de soi, désir de liberté ou d'indépendance, célébration des sentiments, ces récits traitent finalement de la condition humaine. Le public est au rendez-vous, les titres foisonnent et constituent des viviers créatifs d'où émergent des talents divers : animateurs, réalisateurs, mecha designers, sans oublier les créateurs de figurines de grande qualité. Suivez le prince d'Euphor dans cette épopée aux multiples facettes !