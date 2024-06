Le roi lion. L'histoire du film

Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir " ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez l'histoire du film Le Roi Lion. Dès 2 ans. Histoire : Le Roi Lion Mufasa et son épouse Sarabi, viennent de donner naissance à un lionceau. Simba est plein d'entrain, toujours prêt à faire des bêtises. Mais Scar, le méchant frère du roi, souhaite récupérer le trône. Pour cela, il élabore un plan pour éliminer Mufasa et prendre sa place. Simba arrivera-t-il à déjouer les plans de son oncle ?