Mamie poule raconte : Le mille-pattes qui cherchait ses chaussettes

Le mille-pattes a mille pattes, mille chaussettes et mille ans. Le problème avec l'âge, c'est qu'il perd un peu la tête et beaucoup, beaucoup de chaussettes... Et quand il les cherche, ses chaussettes, il se perd. Ou bien il oublie en route qu'il les cherche, ses... Comment ça s'appelle, déjà, ce qu'on met aux pattes ? Un album avec un cherche et trouve par double page pour retrouver le pauvre mille-papattes en chaussettes et l'aider à se souvenir des mots pour dire les choses. Avec humour puissance mille, sinon ce n'est pas drôle !