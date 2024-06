La grâce. Le Printemps des poètes 2024

Dans le cadre du 25e Printemps des poètes, l'Institut du monde arabe, en partenariat avec l'Espace L'Harmattan, a réalisé un récital poétique et musical, La grâce en poésie. Ce récital poétique et musical a réuni des voix contemporaines arabes et françaises. Des artistes de France, du Liban, du Maroc, de Palestine et de Syrie ont partagé leurs oeuvres lors d'une lecture bilingue, sublimée par les notes délicates d'un récital improvisé de Georges Boukoff. Initié en 1999 par Jack Lang et Emmanuel Hoog, avec la collaboration d'André Velter, le Printemps des poètes a eu l'ambition de restituer à la poésie, à ses créations et à ses interprètes, longtemps relégués aux marges de la politique culturelle, leurs légitimes place et reconnaissance au sein de la société. Cette 25e édition célébrait un événement qui s'est affirmé comme une référence pour les artistes venus du monde entier, autour des "voleurs de feu" que sont les poètes. Car qui mieux que ces derniers peuvent nous révéler la Grâce ?