Idéfix et les Irréductibles Tome 8 : Turbine encrassée

Alors qu'elle prend la fuite face aux Romains, avec Idéfix sur son dos, Turbine termine sa course dans un tas de charbon. Résultat : elle est couverte de suie et se met à tousser ! Pour se soigner, elle se rend chez Voldenuix et avale l'une de ses potions. Mais le résultat n'est pas celui qu'elle espérait...