L'immobilier. Mon mode de vie !

Olivier Cloutier vous dévoile comment il a atteint la liberté financière dès ses 32 ans grâce à l'immobilier. Etape par étape, vous découvrirez comment il a su se constituer un portefeuille immobilier d'une valeur de 13 millions de dollars en achetant son premier condominium à l'âge de 19 ans. Vous ferez l'acquisition de nombreuses connaissances qui vous seront extrêmement utiles pour accroître votre savoir-faire en tant qu'investisseur immobilier. L'auteur vous fera prendre conscience que les meilleurs investissements se trouvent souvent au détour d'une simple randonnée en voiture. Vous découvrirez les bases essentielles au moyen desquelles déterminer le succès potentiel d'un investissement immobilier, sans avoir à mettre au point et à maîtriser des chiffriers complexes. Vous apprendrez également à vérifier les angles morts que la plupart des investisseurs immobiliers ignorent au moment de leurs recherches d'occasions immobilières. Fort de cette vision accrue, vous en viendrez à réaliser une valeur inestimable pour chacune de vos propres transactions immobilières. Au-delà du savoir-faire que vous allez acquérir, l'auteur vous dévoilera les principes clés grâce auxquels il a pu développer et maintenir au fil des ans un état d'esprit axé sur la croissance. Vous verrez que le maintien d'un tel état d'esprit vous mènera à une réussite durable en investissement immobilier avec plus de clarté, de constance et de discipline.