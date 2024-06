Rituels de Protection énergétique - Les secrets oubliés d'Alicia

Ce livre est une clé permettant de naviguer dans le vaste cosmos des énergies qui nous entourent. Imaginez votre énergie comme une précieuse source de Lumière. C'est cette Lumière qui vous entoure, qui vous connecte aux autres et qui influence la manière dont vous percevez et répondez au monde environnant... Les protections énergétiques sont cruciales ; ce sont vos alliés inestimables dans la quête d'une vie épanouissante. Etes-vous prêts à plonger plus profondément dans les subtilités de l'énergie, des pratiques et des connaissances qui vont permettront d'harmoniser cette force omniprésente avec votre bien-être global ?