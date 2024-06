Une histoire des mathématiques et des mathématiciens. Du XVIIe au XXe siècle

Illustré de figures, ce livre dresse les portraits de plusieurs savants européens notoires, du XVIIe au XXe sciècle, qui ont contribué au développement du savoir mathématique : d'Alembert, Gauss, du Châtelet, mais encore Pascal ou Sophie Germain... Portrait après portrait, vous plongerez dans la naissance et la concrétisation de : - la géométrie analytique avec Descartes, Weierstrass, Leibniz ou bien Newton ; - la théorie des ensembles avec Cantor ou Zermello ; - le calcul vectoriel de Grassmann puis de Peano ; - le système métrique avec Lagrange ; - les nombres réels à travers Dedekind ; - les probabilités suivant Bernoulli ou bien Laplace ; - et d'autres encore ! Les nombreuses démonstrations et formules proposées portraits après portraits retracent l'évolution des idées mathématiques et l'origine du langage informatique.