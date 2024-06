Les droits du migrant en mer. 140

Cette thèse offre une analyse complète et inédite de la nature et de la portée des droits de l'Homme (droit à la vie, droit d'émigrer, droit d'asile...) du migrant en mer. Un double standard existe de facto entre le statut de l'étranger qui se trouve sur la terre ferme (à la frontière ou sur le territoire) et celui du "migrant" - terme que l'autrice propose de juridiciser - qui se déplace par la mer à des fins humanitaires ou pour obtenir l'asile. Cette disparité statutaire ne se justifie pas toujours de jure. La présente étude clarifie voire repense les normes applicables issues du droit relatif aux droits de l'Homme, du droit de la mer et du droit maritime - en tenant compte de la spécificité de l'espace maritime et de la particulière vulnérabilité du migrant qui se livre à ce mode de déplacement. Points forts - Une étude inédite des droits du migrant en mer - Directeur de thèse : Arnaud Montas