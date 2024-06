Équilibrer ses chakras par les cristaux

Aimeriez-vous vous purifier des vieilles énergies, aiguiser votre intuition et obtenir des résultats plus rapidement ? Avec plus de 30 ans d'expérience, Ethan Lazzerini vous livre des exercices simples, expliqués pas à pas, pour purifier, équilibrer et aligner tous vos chakras au moyen de cristaux. Equilibrez votre mental, votre corps et votre esprit avec la sagesse des anciens et le pouvoir holistique des minéraux. Ce guide moderne, très clair, vous donne toute la connaissance et les outils pratiques dont vous avez besoin pour prendre en charge votre bien-être. Vous découvrirez : comment explorer les fonctions et les associations des neuf chakras ; comment savoir si vos chakras sont purifiés, équilibrés, faibles ou bloqués ; de quelle façon les cristaux purifient, équilibrent et alignent tous les chakras ; comment se débarrasser des anciens schémas de comportement et des blocages émotionnels ; comment choisir, programmer et utiliser un set de cristaux pour chakras ; et plus encore...