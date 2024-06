Troisième édition d'un ouvrage qui réconcilie l'assiduité scientifique à une fine connaissance de la pratique des sports, grâce à un texte précis, soigné et riche en ressources bibliographiques. Le livre comprend : - Un cours complet permettant aux étudiants de maîtriser toutes les connaissances. - Des exemples concrets et de multiples schémas. - Plus de 300 exercices corrigés. Il s'adresse aux étudiants licence et master, enseignants, entraîneurs et éducateurs sportifs, psychomotriciens et personnels de santé.