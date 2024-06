Les Secrets merveilleux de la magie naturelle du Petit Albert

Voici la réédition totalement fidèle d'un livre culte depuis des siècles, l'un des plus fameux grémoires de magie naturelle : le Petit Albert. Curieux et fascinant, ce texte a accompagné les plus fameux rebouteux et les plus réputés des voyants. Si les nombreuses recettes en ancien français qu'il dévoile semblent désuètes, nombre d'entre elles ont fait leurs preuves et peuvent toujours être concoctées. A la fois traité d'astrologie, de talismanie, de physionomie, de beauté, de santé, de voyance et d'alchimie, découvrez ou redécouvrez ces merveilleux secrets. Un incontournable de votre bibliothèque ésotérique. Une authentique transmission de savoir sorcier.