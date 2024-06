Gardienne du chemin sacré - Éveillez la femme sauvage qui est en vous

Cet ouvrage est une invitation à rencontrer la femme libre, sauvage et sacrée qui sommeille en vous. Imaginé comme une boussole vous indiquant votre chemin intérieur, ce guide vous ouvre la porte de votre propre temple, celui dont vous êtes la gardienne. Guidée par les sagesses ancestrales, les archétypes féminins et les cycles de la nature, vous aurez la possibilité de reconquérir votre puissance féminine grâce aux rituels de guérison et de transformation, aux méditations, aux synergies d'huiles essentielles, ainsi qu'aux mantras et aux pierres. Ce guide suit la chronologie d'une année calendaire, mais libre à vous de commencer votre voyage où et quand vous le souhaitez afin, mois après mois, de vous relier à vos ancêtres, d'accueillir votre vulnérabilité, de transcender vos peurs, de prendre votre envol... La nature a ses cycles, la femme aussi. Porteur de vie et de transformation, Gardienne du chemin sacré, inspiré par les cercles de femmes organisés par l'autrice, vous accompagne vers votre révélation la plus profonde.