Droit du sport Licence et master Objectif STAPS. Edition 2024

Cet ouvrage offre un premier contact avec le droit du sport. Il s'organise autour de cinq grandes parties : - les acteurs du droit du sport ; - le droit social et économique du sport ; - la justice sportive ; - la responsabilité sportive ; - la règle sportive dans l'ordre juridique international. Il comprend : - Une initiation au droit du sport. - Un style accessible et pédagogique. - Une présentation claire et concise des notions juridiques. Il s'adresse aux étudiants en STAPS, en droit, en gestion, en marketing, aux écoles de commerce.