Le sang qui nous lie. De Sang Royal, T1

La romance de vampire slow-burn que tu attendais sans le savoir... Haruka Hirano est en vie, mais pas tout à fait. Il survit, mais ne profite pas. Vampire pur-sang au xxie siècle, il est brisé, se satisfaisant de son existence médiocre. Il en a fini avec la vie. Mais la vie n'en a pas fini avec lui. Quand il reçoit une convocation officielle pour superviser un rituel vampire archaïque à Hertsmonceux Castle, Haruka sort de chez lui à contrecoeur pour rencontrer un autre pure race. Mais ce vampire le surprend. Vraiment, il ne ressemble à aucun de ceux que Haruka a connus : prudent, innocent, avec la chaleur et la force gravitationnelle d'un soleil. Le sang qui nous lie repousse les limites des cultures, de la société contemporaine et de la romance. Le roman ajoute une touche de malice à l'univers traditionnel des vampires, tout en créant un monde nouveau et très vivant où tous les amours sont égaux. #MM #SlowBurn #Vampires #Romance