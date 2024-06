Froid mordant. Ignis Draconis, T3

L'univers de Derek est en train de s'effondrer. Nana est à l'hôpital entre la vie et la mort. Lyn a été kidnappée. Et, pour couronner le tout, Storm, son petit ami, est un putain de DRAGON ! Il n'est malheureusement pas au bout de ses peines, car tout le clan Krybdyr compte débarquer à San Diego pour secourir Lyn, que Mike retient prisonnière. Storm et Liam tentent de la sauver, en vain... Il n'y a plus qu'à espérer que le renfort familial leur permettra enfin de prendre le dessus. Mais l'armée ne l'entend pas de cette oreille et leur met des bâtons dans les roues. Storm et Derek parviendront-ils à rester unis face à la tempête qui menace de les engloutir, eux et tous ceux qu'ils aiment ? #MM #Dragons #Sauvetage #Famille