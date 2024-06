Jusqu'à ce que la mort nous sépare

Pour Jim et Dylan, les quelques jours avant leur mariage ne sont pas de tout repos : il faut terminer les derniers préparatifs et accueillir les deux belles-mères qui ont décidé de mettre leur grain de sel dans leur vie mouvementée, aussi bien pour la cérémonie que pour les petits tracas quotidiens. Comme si ce n'était pas assez, Dylan doit achever l'organisation du festival des antiquaires du comté de New Avallon en recevant en grande pompe un influenceur des plus désagréables. Mais lorsque le passé de Jim et de Dylan les rattrape et que l'un des deux va être accusé de meurtre, les réminiscences de leur rencontre et de leur vie passée à Boston se télescopent avec le présent, sous la menace glaçante de leur ennemi. Entre les meurtres qui s'abattent sur New Avallon, les accusations et le danger qui rôde, rien ne leur sera épargné. La magie a un prix... celui de la mort.