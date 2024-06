LE TREIZIÈME COCHONNET

Etre le petit dernier n'est pas toujours simple, surtout quand on fait partie d'une portée de 13 cochonnets ! Maman n'a que 12 tétines et elles sont déjà toutes prises... Notre petit Treize ne se décourage pas pour autant. Grâce à son ingéniosité et sa persévérance, il va réussir à trouver une solution et même profiter de maman... tout seul pour une fois !