C'est l'histoire d'un jeune homme trans qui vient de quitter le domicile familial. Pendant un an, il parcourt sa transidentité, noue des relations amicales, tombe amoureux, découvre ses troubles psy et sa ville de coeur. C'est l'histoire de ce moment où tout voit le jour, se révèle - où l'immensité des possibles se conjugue avec les douleurs de vivre en tant que soi, en tant que tel. C'est un ouvrage qui témoigne des difficultés du quotidien, mais qui porte en lui un immense espoir et beaucoup de douceur. Avec justesse et simplicité, L'année du garçon est un texte remarquablement écrit, qui épouse les hauts et les bas de nos vies - et réussit à capter l'intensité grisante d'une vie queer et folle, vécue à toute vitesse.