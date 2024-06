Trente-six regards sur la Tour Eiffel. Edition bilingue français-anglais

Un hommage à Henri Rivière, Fabienne Delacroix signe Trente-Six Regards sur la tour Eiffel. Textes de Myriam Larnaudie-Eiffel. En hommage au célèbre livre d'Henri Rivière, Les 36 vues de la tour Eiffel, Fabienne Delacroix a imaginé Trente-six Regards sur la tour Eiffel. Son travail, toujours inspiré de la Belle Epoque, trouve un sujet idéal en la tour Eiffel. Mais si son univers doux et nostalgique offre une vision rêvée du plus grand symbole de Paris, il ne faut pas oublier l'histoire de la tour. Myriam Larnaudie-Eiffel, arrière-arrière-arrière petite-fille de Gustave Eiffel, rappelle combien la tour Eiffel a été le combat de toute une vie pour son aïeul. En 2021, elle a été récompensée à la Biennale d'Illustration de Bratislava.