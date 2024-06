Van Gogh. Le mal de vivre

Vincent Van Gogh. Le nom d'un artiste dont la vie ne fut qu'errance entre mélancolie et oubli. Le peintre à l'âme tourmentée n'a jamais pu connaître la célébrité à laquelle il a accédé post-mortem. Ne raconte-t-on pas souvent qu'il n'a vendu qu'une seule toile de son vivant ? Cette anecdote résume à elle seule l'existence d'un homme extraordinaire au talent tout simplement hors-norme, guidé de la main de la souffrance et de l'incompréhension. Entrez avec moi dans un monde qui ne vous laissera pas de marbre. Celui de l'inspiration, des souffrances écorchées, des ciels étoilés et des champs jaunis de fin d'été. Nous sommes le 23 décembre 1888, il est 22 h 30, et c'est l'Heure H, de mon histoire.