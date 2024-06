Le livre que vous allez faire lire à tous ceux que vous aimez (et même à ceux que vous aimez un peu moins). Des conseils sains et percutants pour prendre soin des relations qui comptent le plus pour vous

Ce livre va vous aider à améliorer les relations les plus importantes de votre vie. Votre bonheur découle principalement de vos relations et de la qualité de celles-ci, qu'il s'agisse de votre famille, de votre conjoint, de vos amis, de vos collègues ou encore, et plutôt surtout, de la relation avec vous-même. Si vous pouvez parvenir à ce que ces relations soient fonctionnelles et équilibrées, alors les autres petites choses délicates que la vie vous réserve deviennent beaucoup plus faciles à gérer. Dans ce livre chaleureux, pratique et plein d'esprit, Philippa Perry, psychothérapeute et autrice best-seller du Sunday Times, vous montre comment aborder les grands problèmes de la vie. Comment trouver et garder l'amour ? Que pouvez-vous faire pour mieux gérer les conflits ? Comment réussir à faire face aux changements importants ou la mort d'un proche ? Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'être satisfait ? Les autres sont-ils simplement énervants ou êtes-vous le problème ? Avec une bonne dose de bon sens, les conseils compatissants de Philippa Perry pourraient vous aider à devenir une personne plus heureuse et plus sage.