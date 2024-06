Le guide de la nationalité française

Les polémiques récurrentes autour des questions de nationalité témoignent de l'intensité des enjeux politiques et idéologiques sous-jacents, comme l'a encore montré la nouvelle offensive menée contre le " droit du sol " à l'occasion des débats sur la " loi Darmanin ", finalement promulguée le 26 janvier 2024. Le durcissement constant des conditions d'accès à la nationalité française s'est traduit, au cours des dernières années, par une chute importante du nombre d'acquisitions de cette nationalité. Les obstacles ainsi placés devant les personnes qui souhaitent devenir françaises ne sont évidemment pas sans lien avec une politique d'immigration tout entière polarisée sur la " maîtrise des flux ". Ils traduisent aussi une volonté de mise à distance de tous ceux et toutes celles dont la " culture " ou l'origine sont considérées comme un risque pour l'homogénéité fantasmée de la nation. Malgré l'importance des enjeux soulevés par les questions de nationalité, les règles qui régissent l'attribution et l'acquisition de la nationalité française restent mal connues. Cet ouvrage s'assigne donc un double objectif : - offrir à tous une information claire et accessible sur une question cruciale qui ne doit pas demeurer le monopole des spécialistes, notamment des juristes ; - permettre aux personnes directement concernées d'avoir une vue précise de leur situation au regard de la nationalité française et les informer sur les conditions dans lesquelles elles peuvent acquérir - ou, le cas échéant, perdre - cette nationalité.