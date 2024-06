Penny au poney-club Tome 2 : L'indomptable poney

Au galop vers l'aventure ! Un pour tous, tous pour un ! C'est la devise de Penny et ses amis du poney-club depuis qu'ils sont liés par le pacte d'amitié. Mais l'union doit plus que jamais faire la force quand Penny se voit attribuer un poney surnommé "la Terreur" et que Matt risque de ne plus pouvoir venir à Bois-Guillaume à cause de ses mauvais résultats scolaires... Ruses et entraide suffiront-elles à surmonter ces nouveaux obstacles ?