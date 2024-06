Si on connait l'histoire du célèbre Homme Eléphant (Joseph Merrick) portée à l'écran par David Lynch en 1981, c'est en partie grâce aux notes prises par le docteur Frederick Treves, publiées pour la première fois en Angleterre en 1923. Dans ses mémoires, Treves retranscrit sa rencontre, puis son affection et son attachement envers " le monstre " ainsi que les événements qui ont marqué sa carrière au Royal London Hospital. Elephant Man et autres souvenirs est un témoignage précieux et fascinant sur les problèmes sociaux, les pratiques médicales et le rapport à l'humain de la société victorienne. Un témoignage poignant et dérangeant sur le sort réservé aux " phénomènes de foire ". Une histoire singulière connue essentiellement grâce au cinéma et au théâtre.