Ginestière, Alpes-de-Haute-Provence, années 2000. De l'union improbable entre Kim, une jeune et jolie Suédoise et Marcel, un trufficulteur qui aurait pu être son père, est né Mat. Sa mère, sous l'emprise de la drogue, disparaît tragiquement, laissant le petit garçon orphelin. Elevé par son père et sa compagne Mathilde, Mat va traverser des crises d'identité et commettre des erreurs de jeunesse. Marcel parviendra-t-il à lui transmettre sa passion de la truffe ? Avec La Truffe en héritage, Robert Gaymard signe le quatrième opus de la saga commencée avec La Colline aux lavandes. On retrouve dans ses romans les couleurs, les senteurs et l'ambiance de la Provence qui l'a vu naître.