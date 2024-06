Marie Curie. Au service du savoir

Fascinante scientifique, incroyable esprit en quête de progrès et de sens, courageuse face à l'adversité et au combat, beaucoup d'autres adjectifs pourraient convenir à Marie Curie. Pionnière en bien des domaines, au coeur d'un milieu encore très masculin, elle a su s'imposer et faire avancer à pas de géant la compréhension des éléments physiques et chimiques qui nous entourent. Bien loin de l'austère robe noire, encadrée par son mari non moins illustre, il convient aujourd'hui de dépasser ce " mythe " Marie Curie. Et de redonner à la scientifique, tout autant qu'à la femme et à la mère, les lettres de noblesse qu'elle mérite. Ce récit commence le 5 novembre 1906. Pour la première fois de l'Histoire, une femme va donner cours au sein de la faculté des sciences de la Sorbonne. Il est 10 heures, et c'est l'Heure H, de mon histoire.