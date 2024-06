Anna Delvey. Serial menteuse

Anna Delvey, voilà un nom qui rime autant avec culot qu'avec extravagance. Imaginez qu'une jeune femme partie de rien ou presque se fasse passer pour une riche héritière allemande en arrivant au coeur du monde, je veux dire New York. Bien, imaginez maintenant qu'elle parvient à escroquer à tout va les personnes qu'elle côtoie, engrangeant des sommes à vous donner le tournis. Voilà qui est digne d'un bon scénario hollywoodien. Pourtant, cette histoire est bien réelle et n'a rien d'un thriller tout droit sorti de l'esprit de Martin Scorcèse ou de Quentin Tarantino. Pour le comprendre, plongeons ensemble dans les plus hautes sphères de la Big Apple, et vivons, avec Anna Delvey, un rêve américain des plus particuliers. Nous sommes le 24 septembre 2013, il est 20 h 00, et c'est l'Heure H, de mon histoire.