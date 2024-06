L'Oracle de l'Impudeur - Cartes vibratoires

Un très bel oracle au design moderne pour travailler sur l'authenticité des ressentis et des sentiments. Dans ce coffret, tu découvriras 46 cartes vibratoires d'une grande modernité qui t'aideront à te déconnecter des codes sociaux et des idéologies obsolètes, et à te libérer des conditionnements qui t'entravent pour enfin exprimer ta nature intime profonde. Quel que soit ton chemin de vie, tu recevras une véritable guidance pour que tes ressentis, tes envies, tes peurs ou tes espoirs jaillissent à l'intérieur de ton âme et s'expriment au grand jour, sans pudeur. Sois authentique, accepte tes ombres et tes lumières, c'est le chemin de ta liberté d'être !