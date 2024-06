Danse Sadako !

Sadako, petite grue de papier plié, rêve de danser et de s’envoler comme les grues réelles à Hokkaido. Mais la voix du frelon géant, Suzu, s'élève, criant que les grues de papier ne sont que guirlandes. Elle chasse Suzu d'un battement d'aile, se sentant belle comme une plume et en un souffle, elle devient grue. Alors qu’elle reste hésitante, s’imaginant toujours petite grue d’origami, Kitsune le renard lui murmure que son rêve est possible et dans une pluie d'étoiles, Sadako rejoindra la parade des grues par sa persévérance et le pouvoir des rêves...