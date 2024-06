Le monde romain. 2e édition

Cet ouvrage consacré au monde romain antique expose dix thèmes, correspondant aux sujets les plus fréquemment traités dans les études universitaires parmi lesquels les premiers siècles de Rome, les conquêtes de la République et son évolution, les traits majeurs de l'Empire, les rouages de la domination romaine, les croyances et les pratiques religieuses, les divers modes de vie ayant existé en Occident ainsi qu'en Orient et l'évolution de l'Empire tardif jusqu'à la fin du Ve siècle de notre ère. Enfin, un dernier chapitre met l'accent sur l'importance et la richesse des créations littéraires nourries par le monde romain. – L'essentiel des connaissances à acquérir et les apports méthodologiques indispensables aux étudiants de licence. – Une présentation du cours claire et simple pour faciliter la lecture et la mémorisation des savoirs. – Des cartes, des chronologies et des notes pour faire du cours un aide-mémoire vivant, à la pointe de l'historiographie actuelle. – Un instrument de travail efficace pour se familiariser avec l'explication de documents et la dissertation.